La Journée mondiale des sourds, un jour de sensibilisation sur l'identité linguistique

La communauté internationale vient de célébrer la journée mondiale des sourds, qui coïncide avec le 25 septembre de chaque année. L'occasion est de revenir sur les actions menées pour favoriser l'inclusion de la communauté sourde, sensibiliser aux difficultés qu’elle rencontre et discuter des approches à suivre pour faciliter le quotidien des sourds.

Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 70 millions de personnes sourdes dans le monde, dont 80% vivent dans des pays en développement. En plus de l’handicap auditif, les sourds, notamment les enfants, souffrent aussi d’un handicap linguistique qui les empêche d’acquérir et d’apprendre la langue parlée et écrite, ce qui entrave leur épanouissement social.

Le constat actuel est tout aussi alarmant, compte tenu de l’exclusion sociale dont souffre les membres de la communauté sourde, surtout dans les pays en développement. Selon l’OMS, les enfants concernés sont rarement scolarisés, tandis que les adultes sont plus souvent au chômage, ou occupent des emplois sous-qualifiés.

Au Maroc, le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la Famille «œuvre pour fournir des appareils auditifs aux enfants et aux personnes en situation de handicap auditif, et ce dans le cadre des services fournis par le Fonds d’appui à la cohésion sociale, ciblant les familles pauvres», peut-on lire sur son site web.

De son côté, le ministère de la Santé indique sur son portail électronique travailler à la réalisation des «implants cochléaires dans des centres hospitaliers universitaires qualifiés pour cela et assure tout l’accompagnement médical nécessaire, et les services d’orthophonie et de rééducation auditive avant et après l’implantation». A sa création en 1968, la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds présidée par la princesse Lalla Asmaa, accueille des jeunes âgés de 2 à 18 ans souffrant de handicap auditif, auxquels elle propose une scolarité de la maternelle jusqu’au baccalauréat, technologique ou professionnel en fonction de leur projet personnalisé. Elle propose la formation des personnes sourdes depuis l’âge de 5 ans jusqu’au baccalauréat, a indiqué le directeur de la fondation, Abbas Bouhlal dans une déclaration à la MAP, relevant que la fondation a formé trois générations de bacheliers.

L’année dernière, la Fondation a ouvert un nouveau centre à Tanger avec une capacité d’accueil s’approchant des 200 enfants et s’apprête à créer deux centres régionaux accompagnés d’internats dans les villes de Fès et de Fkih Ben Salah, tandis que la création d'un autre centre à Laâyoune est en cours d’étude.