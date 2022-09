Oujda : Une sensibilisation sur les droits des migrants à échelle régionale

La ville d'Oujda accueille, les 26 et 27 septembre courant, des journées de sensibilisation sur les droits des migrants, dans le cadre du projet Assistance et inclusion pour les personnes migrantes, relevant du Programme régional des initiatives de la migration (PRIM).

Cette rencontre, organisée par l’Association de coopération pour le développement et la culture (ACODEC), vise la sensibilisation et la formation sur les cadres politiques et normatifs internationaux, nationaux et régionaux sur la migration et les droits des migrants et réfugiés (pactes mondiaux, agenda 2030 et les ODD, etc.).

L’objectif est de motiver l’engagement et la proactivité des parties prenantes, dont les institutions régionales et locales, des représentants d’organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection et de la migration, des agents communautaires représentants les communautés migrantes et des assistants sociaux de l’Entraide nationale.

Intervenant à cette occasion, le président de l’ACODEC, Miloud Rezzouki, a indiqué que le projet Moussaada & Idmaj Elmouhajir - Assistance et inclusion pour les personnes migrantes, mis en oeuvre par l’association et financé conjointement par l’UNICEF en partenariat avec le Conseil de la région de l’Oriental, l’Entraide nationale et l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental, vise à contribuer à l’amélioration de l'inclusion sociale et professionnelle des enfants et jeunes migrants dans la ville d’Oujda.

Ce projet porte notamment sur l’enseignement des enfants migrants, leur intégration dans les écoles et leur accompagnement pendant une période de dix mois, ainsi que la formation socioprofessionnelle des jeunes migrants âgés de 15 à 25 ans, en particulier dans les domaines de la couture et de l'électricité de construction.

Le projet s’attèle aussi à la formation des associations, des élus et des fonctionnaires des communes territoriales à la lutte contre la violence à l’égard des migrants et la traite des êtres humains, a-t-il ajouté.

Le PRIM, financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en ouvre par Expertise France, a pour objectif de contribuer à la déclinaison de la politique migratoire nationale au niveau des régions de l’Oriental et de Souss-Massa.