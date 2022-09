Mahjoub Salek : «Nous avons deux solutions, accepter l’autonomie ou rester dans l’enfer des camps»

Le plan marocain d’autonomie au Sahara occidental a été largement plébiscité par les opposants du Polisario ayant pris part au congrès du Mouvement Sahraoui pour la Paix, organisé la semaine dernière aux Iles Canaries. Mahjoub Salek, membre fondateur du mouvement séparatiste avant d’entrer dans la dissidence et fonder en juillet 2004 sa propre enseigne politique, Khat Achahid, en fait partie.

«Après trente ans d’opposition dans les rangs du Polisario, nous avons pris conscience qu’il n’y a qu’aucun espoir de réformer ce mouvement, parce que le Polisario n’est pas maître de ses décisions. Ce pouvoir est entre les mains des renseignements algériens et nous sommes incapables de réformer les services de renseignements de l’Algérie», a-t-il reconnu dans des déclarations à la presse.

Face à ce contexte «il nous reste que deux solutions : rester éternellement dans l’enfer des camps de Tindouf ou accepter l’autonomie. Une solution qui nous permettra de gérer nos affaires et garantira nos spécificités culturelles et sociales sur notre territoire national et dans le cadre de la souveraineté du Maroc», a souligné Salek.

Il s’est dit, par ailleurs, convaincu que «ni le Polisario ni l’Algérie ne peuvent gagner, car il y a une unité nationale au Maroc autour de la question du Sahara, que ce soit de la part du palais, du gouvernement, des partis politiques, de la société civile et du peuple marocain. Tous sont unis et d’accord sur la marocanité du Sahara. Et c’est la raison pour laquelle, le Maroc ne peut que sortir victorieux de ce conflit».

Au congrès du Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP), l’ancien chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, et l’ex-président de la Chambre des représentants, José Bono, ont appelé aussi le Polisario a accepter la solution de l’autonomie et à oublier le referendum d’autodétermination. Une présence espagnole qui a irrité certaines parties de la péninsule ibérique.