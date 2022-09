Maroc : Plusieurs ONG rendent hommage à Aïcha Ech-Chenna

Le décès d’Aïcha Ech-Chenna, dimanche, a suscité une vague de tristesse et d’émotion, particulièrement au sein de la société civile. Au lendemain de l’inhumation, à Casablanca, de la membre-fondatrice de l’Association Solidarité féminine (ASF), décédée à 81 ans des suites d’une longue maladie, les hommages continuent de se multiplier.

La Coalition Printemps de la dignité a ainsi exprimé sa «profonde douleur et tristesse», après le décès d’«une combattante de renom et membre de la coalition, qui a adopté la défense des libertés individuelles et la protection des femmes contre toutes les formes d’injustice qui les affectent, et a adopté le dossier des mères célibataires à une époque où le simple fait d’en parler était considéré comme une accusation, un tabou et un non-dit, malgré ses répercussions sur un large nombre de femmes dans ce pays».

Aïcha Ech-Chenna «a défendu la cause des mères célibataires par tous les moyens», rappelle le collectif, qui présente ses condoléances «à toutes ses composantes qui ont perdu l’un des piliers du mouvement des droits humains au Maroc». «Nous garderons d’elle le bon souvenir d’une combattante qui a grandement contribué aux rangs du mouvement féministe marocain et a consacré sa vie à la lutte pour les droits des femmes dans notre pays», a écrit la Coalition dans un communiqué, tout en promettant de continuer et de perpétuer l’œuvre de la militante.

L’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) a également fait part de son affliction, après le décès d’Aïcha Ech-Chenna, qui «a défendu les droits des mères célibataires et la protection de leurs enfants face à la stigmatisation de la société». «Elle a marqué le combat des femmes marocaines au service des mères célibataires, en les prenant en charge, en les hébergeant, en leur permettant d’avoir un emploi et en n’abandonnant pas leurs enfants», rappelle l’ONG. Cette action a grandement pesé dans les propositions, plaidoyers et revendications de réforme des lois discriminatoires, souligne encore l’organisation.

De son côté, l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a exprimé ses regrets de la perte d’une militante, «figure marquante au long parcours en faveur du mouvement des droits humains en général et des droits des femmes en particulier». Pour l’association, «la cause pour laquelle Aïcha Ech-Chenna s’est battue repose toujours sur les épaules du mouvement marocain des droits humains». L’OMDH a fait part de ses condoléances à la famille de la défunte.