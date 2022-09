Sahara : La Mauritanie défend à l’ONU sa «neutralité positive»

Mohamed Ould El Ghazouani et Antonio Guterres / Archive - UN

La Mauritanie a réitéré, depuis la tribune de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, sa «position constante sur le conflit du Sahara occidental», a indiqué ce lundi 26 septembre son chef de diplomatie.

Mohamed Salem Ould Merzoug a exprimé, à cette occasion, le soutien de son pays «aux efforts des Nations Unies et à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité visant à parvenir à une solution durable et acceptée par tous».

Pour rappel, le porte-parole du gouvernement mauritanien, Nani Ould Achrouga, a affirmé, le 14 septembre, que la position de son pays sur le différend régional «n'a pas changé et est restée constante depuis 1979». L’année marquée par le retrait de la Mauritanie des accords de Madrid, du 14 novembre 1976, et la signature, en août 1979 à Alger, d’un cessez-le-feu avec le Polisario. En 1984, Nouakchott annonçait sa reconnaissance de la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)». Depuis les responsables mauritaniens, civils et militaires, ne cessent de revendiquer une «neutralité positive» de leur pays sur la question du Sahara.

Le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a reçu, le 12 septembre, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura.