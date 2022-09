Sahara et Espagne : Un média du Polisario accuse Albares de suivre les directives du Maroc

Une fois n’est pas coutume, les officiels et les médias algériens n’ont pas commenté les précisions du ministre espagnol des Affaires étrangères sur la position de son gouvernement sur la question du Sahara occidental. Ce silence a été comblé par une publication en ligne, très proche du Polisario, qui accuse José Manuel Albares d’avoir agi, dans l’interview accordée au quotidien La Razon, sur ordres du Maroc.

Pour rappel, le chef de la diplomatie espagnol a réitéré que «la position de l’Espagne (sur le Sahara) est clairement exprimée dans la Déclaration conjointe hispano-marocaine du 7 avril. Là-dessus, il n’y a pas le moindre doute».

Le texte publié le 7 avril au terme du sommet tenu le même jour à Rabat entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, l’Espagne a reconnu «l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations unies pour trouver une solution mutuellement acceptable». L’Espagne a également considéré «l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend».

Samedi, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a annoncé une évolution de la position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara, estimant que «l’Espagne a commencé à revenir à la décision européenne sur la question du Sahara occidental».