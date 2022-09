Royaume-Uni : Discussions sur l’acheminement de l’énergie propre depuis le Maroc pour 18 MM£

Des responsables britanniques discutent d’un plan pour installer près de 12 millions de panneaux solaires et 530 éoliennes sur une vaste étendue désertique au Maroc, dans le but de transférer de l’électricité au Royaume-Uni via le câble électrique sous-marin le plus long du monde, a rapporté le média britannique Daily Mail. La valeur du projet est de 18 milliards de livres. Elle permettra la fourniture d’électricité à la Grande-Bretagne, ce qui réduira considérablement les factures.

Le projet, appelé Xlinks, vise à fournir de l’électricité issue de l’énergie solaire à plus de sept millions de foyers d’ici 2030, ce qui fournira 8% des besoins énergétiques de la Grande-Bretagne. Une étude menée par la société Octopus, qui investira dans le projet, a montré que ce dernier entraînera en effet une réduction significative des factures des ménages. L’autorisation a été accordée pour construire le parc solaire et éolien sur une superficie de près de 958 km² dans la région de Guelmim-Oued Noun, au Maroc.

Le fabricant britannique de câbles XLCC a précédemment révélé que la première phase du projet devrait démarrer entre 2025 et 2027. L’entreprise produira quatre câbles d’une longueur de 3 800 km, pour transporter l’énergie propre sous la mer du Maroc au nord du Devon, en Angleterre.