Maroc : Le Festival Zamane met en avant les chants traditionnels du Drâa

La première édition du Festival des chants traditionnels de la vallée du Drâa Zamane, organisée du 23 au 25 septembre à M’Hamid El Ghizlane, a permis au public d’apprécier des mélodies qui reflètent la richesse civilisationnelle de cette région du sud-est du Maroc.

Au programme de ce festival, organisé par l’association Joudour Sahara, figuraient de nombreuses activités, dont des concerts de groupes locaux et étrangers, ponctués par un concours qui a permis de choisir la meilleure formation musicale de jeunes talents.

Plusieurs visites guidées à des sites naturels et culturels de la région étaient également au menu de cette manifestation artistique et culturelle, le but étant de contribuer à leur promotion et valorisation.

Le festival, qui a ouvert ses espaces à des groupes locaux appartenant à différentes tribus de cette oasis marocaine, a constitué une occasion de mettre l’accent sur le rôle de la culture dans le rapprochement entre les communautés et les peuples.

Ainsi, des groupes de chants et de danses traditionnels du Maroc, en plus d’artistes internationaux venus notamment du Mali et du Ghana, ont animé les soirées du festival.

Par ailleurs, des colloques notamment sur le stress hydrique et les changements climatiques, la valorisation du patrimoine culturel de la vallée du Drâa et les mythes et histoires du Sahara ont été organisés, avec la participation d’historiens, d'experts et d’acteurs culturels issus du Maroc d'autres pays.

Outre la promotion de la culture de la vallée du Drâa auprès du public en lui faisant découvrir son patrimoine culturel, le festival Zamane avait pour objectif de donner une impulsion forte au développement durable de la région, en lui apportant un rayonnement national et international.