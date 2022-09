Maroc : Collins Aerospace fête ses 10 ans d’implantation

Collins Aerospace a célébré, vendredi, le dixième anniversaire de son implantation au Maroc. A Nouaceur, son usine travaille depuis dix ans sur l’assemblage final et les tests des équipements de cockpit et de cabine pour avions commerciaux. Elle a agrandi son site de plus de 40%, depuis sa construction, pour la fabrication du palonnier de la famille Airbus A320neo et accueillir l’assemblage d’actionneurs de plans horizontaux (THSA) pour le Boeing 777X. L’entreprise prévoit de doubler ses effectifs dans les cinq prochaines années, tout en développant sa chaîne de fournisseurs nationaux.

La cérémonie d’anniversaire s’est tenue en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce. «Avec l’extension du site Ratier Figeac Maroc, notre partenariat stratégique avec Collins Aerospace se renforce davantage. Tout au long des 10 années de son activité à forte valeur ajoutée, RFM a contribué à densifier la supply-chain locale et au rayonnement du ‘Made in Morocco’, affirmant, sans équivoque, l’attractivité du Maroc en tant que partenaire fiable et crédible des leaders mondiaux, sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste», a déclaré le ministre.

Jean-François Chanut, vice-président et directeur général de l’activité Propeller Systems pour Collins Aerospace, a estimé pour sa part que «grâce au support de tout l’écosystème, notamment de l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA)», l’entreprise a pu faire monter ses équipes en compétences, «pour remporter de nouveaux contrats et développer l’activité jusqu’à la signature très récemment d’un accord avec le ministère de l’Industrie et du commerce pour le développement d’un réseau d’approvisionnement et de fournisseurs locaux, pour développer davantage l’industrie aéronautique au Maroc».

Collins Aerospace à Casablanca emploie 135 personnes, dans le cadre d’une division du groupe Raytheon Technologies, un des leaders mondiaux de solutions technologiques pour les secteurs de l’aérospatiale et de la défense.