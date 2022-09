L’Boulevard 2022 dévoile les gagnants du Tremplin

La première partie du vingtième Festival L’Boulevard, consacrée au Tremplin, a signé les retrouvailles avec le public au stade RUC. de Casablanca, avec près de 55 000 festivaliers accueillis du 23 au 25 septembre. Cette année, 273 candidatures ont été reçues et 17 ont été sélectionnées. Ces dernières constituées de jeunes artistes sont venues d’El Jadida, Oujda, Khemisset, Marrakech, Guercif, Safi, Kénitra, Fès, Rabat et Casablanca.

En plus de récompenses de chèques de 15 000 et 10 000 dirhams, respectivement pour les premier et deuxième prix, la nouveauté de cette édition et que le premier prix de chaque catégorie pourront aussi bénéficier de l’enregistrement d’un morceau au studio Hiba, partenaire de l’événement.

Annoncés dimanche 25 septembre, les gagnants de cette édition anniversaire par ordre de prix sont :

Catégorie Rap / Hip Hop : Hero (Casablanca), XXXRays (Casablanca), mention spéciale à L’Free Man (Safi)

Catégorie Rock / Metal : Aghroomers (Rabat), Teltach (Marrakech)

Fusion : Khmissa (Khemisset), Kamar Mansour (El Jadida)

Les six groupes et le rappeur ayant obtenu une mention spéciale bénéficient ainsi d’une formation intensive de trois jours, du 26 au 29 septembre au Boultek, l’Uzine, le Technopark et le RUC. Ils sont coachés par des professionnels du secteur, dans le cadre d’ateliers technique, d’écriture, de communication, d’éclairage scénique, entre autres.