Maroc : Figure de Solidarité féminine, Aïcha Ech-Chenna tire sa révérence

La présidente et membre fondatrice de l’Association Solidarité féminine, Aïcha Ech-Chenna, est décédée ce dimanche 25 septembre à l’âge de 81 ans, des suites d’une longue maladie. Sa dépouille sera inhumée aujourd'hui au cimetière Al Ghofrane de Casablanca, après la prière d’Al Asr. Pendant 60 ans, la défunte aura consacré sa vie aux mères célibataires et aux enfants abandonnés.

Née à Casablanca en 1941, Aïcha Ech-Chenna a fait des études d’infirmerie, avant de travailler dans l’éducation sanitaire et sociale pour le ministère de la Santé. Créée en 1985, Solidarité féminine a été la première ONG marocaine à proposer des formations pour l’autonomisation économique des mères célibataires, en plus de cours d’alphabétisation et de possibilités d’insertion professionnelle. Dans ce sens, l’association a ouvert un restaurant, un hammam, une salle de sport et un salon de coiffure, ainsi que des kiosques gérés par ces mères.

En 1996, la militante a publié «Miseria», un recueil «d’histoires de victimes (petites bonnes maltraitées ou enfants abandonnés) qui a marqué l’opinion marocaine» (éd. Le Fennec). Dans le pays, l’action associative de la défunte a été déterminante dans le débat public sur la question des mères célibataires et des enfants nés hors-mariage. Pour cela, elle a été primée et distinguée à plusieurs reprises à travers le monde.

Dans l’une de ses dernières interviews, Aïcha Ech-Chenna avait exprimé sa gratitude de voir cette action reconnue, malgré les propos polémiques de certains prédicateurs, au cours des années 2000. «Le roi m’a témoigné sa bénédiction et m’a donné la clé de la réussite de ma mission. Ses encouragements, sa haute sollicitude et ses gestes magnanimes renforcent ma conviction et me donnent chaque jour la force et le courage de continuer», avait-elle déclaré.