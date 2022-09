FNF 2022 : Mohamed El Aboudi reçoit le Grand prix du long-métrage documentaire

Lors de la cérémonie de clôture du 22e Festival national du film (FNF), qui s’est déroulée samedi soir au centre culturel Ahmed Boukmakh à Tanger, Mohamed El Aboudi qui est sorti gagnant avec le Grand Prix du long-métrage documentaire, grâce à School of hope. Maa Al Aynayn, le combattant et le savant divin, d'Azlarabe Alaoui a, lui, décroché le Prix spécial du Jury à côté du documentaire Morocco's Bollywood dream d'Abdelilah El Jaouhary.

Les prix de la critique remis par l'Association marocaine des critiques de cinéma ont été attribués au film Murs effondrés de Hakim Belabbes dans la catégorie long-métrage, Trahison de Salma Loukhmas dans la catégorie court-métrage et Femmes suspendues de Merieme Addou dans la catégorie des documentaires, avec une mention spéciale pour le long métrage Poissons rouges d’Abdeslam Kelai et pour le court métrage Aicha de Zakaria Nouri.

Par la même occasion, les prix des ciné-clubs remis par la Fédération nationale des ciné-clubs ont été octroyés au film documentaire School of hope de Mohamed El Aboudi, au court métrage Story de Mohamed Bouhari et au long-métrage La vie me va bien d’Al Hadi Ulad Mohand, avec une mention spéciale au court métrage Grain de poussière de Mohamed Ezoubeiri.

Lors de cette cérémonie de clôture, un hommage a été rendu au président de la Chambre marocaine des salles de cinéma, Al Hosein Boudih, à la réalisatrice Izza Genini et au scénariste, comédien et journaliste Ali Hassan

Présidé par Driss Anouar, expert sectoriel audiovisuel et ancien directeur général adjoint en charge de la technique et de la production de la chaîne 2M, le jury de la compétition long-métrage de fiction du 22ème FNF comprenait Lahcen Zinoun (cinéaste, chorégraphe), Touria Majdouline (universitaire, écrivaine et poète), Mohamed Tarrous (universitaire, critique de cinéma), Bilal Marmid (journaliste, critique de cinéma), Bouchra Boulouiz (écrivaine) et Belaid El Akkaf (auteur-compositeur).

En ce qui concerne le jury de la compétition court-métrage, il était composé de la réalisatrice Layla Triqui, en sa qualité de présidente, et des membres Ghizlane Assif (réalisatrice, chef monteuse), Ikram Zaid (journaliste), Mohamed Abid (chroniqueur, poète) et Bouchra Boumarej (costumière, créatrice de costumes).

Présidé par le réalisateur Daoud Aoulad Syad, le jury de la compétition long-métrage documentaire comprenait Mariem Ait Belhoucine (professeure en journalisme, docteur en cinéma) et Abdelwahab Sibaouaih (docteur ès-lettres, collectionneur de manuscrits et d'archives).