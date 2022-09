Hakim Belabbès et Ismaël Ferroukhi primés au Festival national du film de Tanger

Le Prix du jury du 22e Festival national du film de Tanger (FNF) est revenu, samedi soir, ex-aequo aux films Mica d’Ismaël Ferroukhi et Murs effondrés de Hakim Belabbès, qui a par ailleurs remporté le prix de montage.

Le Prix du meilleur rôle masculin a été décerné à Younes Bouab pour son rôle dans Mont Moussa de Driss Mrini, tandis que le Prix du meilleur rôle féminin a été remis à Jalila Talemesi pour son rôle dans Poissons rouges d’Abdeslam Kelai, qui a aussi gagné le Prix du scénario.

Par ailleurs, le prix du deuxième meilleur rôle masculin a été octroyé à Azelarab Kaghat pour son interprétation dans Mica d’Ismael Ferroukhi et celui du deuxième meilleur rôle féminin à Fatima Attif pour son interprétation dans Zanka Contact.

Le prix de la réalisation a, pour sa part, été attribué à Nabil Ayouch pour son film Haut et fort, tandis que le prix de la première œuvre a été attribué ex-aequo à La vie me va bien d’Al Hadi Ulad Mohand et à L’égarée de Driss Roukhe.

Par ailleurs, le Prix de son a été décerné à Hamza Fakir pour Annatto et le prix de la production à Mohamed El Hassan Chaoui pour La marchandise.

S’agissant du prix de la meilleure image, il a été décerné à Ali Benjelloun pour Habiba alors que le prix de la musique authentique a été octroyé à Driss El Maloumi.

L’enfant Zakaria Inan a reçu une mention spéciale de la part des membres du jury pour son interprétation dans le film Mica d’Isamel Ferroukhi.

Dans la catégorie des courts-métrages, le Grand prix a été remporté par Story de Mohamed Bouhari. Le Prix du meilleur scénario a été attribué à Yassine El Moujahid pour son court-métrage Ziyad, tandis que le prix du jury a été gagné ex-aequo par Jours de printemps d’Imad Badi et Le silence d’Aida d’Ahmed Messoudi.

Pour cette catégorie, la mention spéciale du jury a été donnée à Nejma Mars 2020 de Leila Msefer.