Espagne : Saisie de 15 tonnes de haschisch marocain et arrestation de 49 suspects

La Garde civile espagnole indiqué, vendredi, avoir saisi près de 15,4 tonnes de haschich en provenance du Maroc et arrêté 49 personnes, dans le cadre du démantèlement d’un important réseau de trafic de drogue. Selon l’agence de presse Associated Press, le gang était considéré comme le plus important opérant en Espagne, transportant régulièrement jusqu’à près de 20 tonnes de haschich par mois de l’Afrique du Nord vers la péninsule ibérique.

Citant un communiqué de la Guardia Civil, la même source indique que les trafiquants de drogue étaient lourdement armés, par le fait que des bandes rivales tentent souvent de détourner les cargaisons, livrées généralement sur la côte sud de l’Espagne près de Cadix et le long du fleuve Guadalquivir. Le démantèlement a nécessité la mobilisation de près de 400 policiers, depuis décembre 2021, après que les autorités ont recueilli des informations sur la bande.

Selon la police, les passeurs étaient bien organisés, avec des groupes distincts qui s’occupent du chargement, des bateaux à moteur à grande vitesse, de l’approvisionnement en carburant et de la nourriture.