Tanger : Zanka Contact d'Ismaël El Iraki remporte le Grand prix du Festival national du film

Tourné dans la ville de Casablanca et ses environs, le film de 120 minutes réunit Said Bay, Fatima Atef, Khansa Batma, Abdel Rahman Mbiha, Mourad Zaoui et Ahmed Hammoud. / DR

Le long métrage «Zanka Contact» de son réalisateur Ismaël El Iraki a remporté, samedi soir, le Grand Prix de la 22e édition du Festival national du film (FNF) de Tanger. Au total, 28 films étaient en lice dans la catégorie long-métrage.

Présidé par Driss Anouar, expert sectoriel audiovisuel et ancien directeur général adjoint en charge de la technique et de la production de la chaîne 2M, le jury de la compétition long-métrage de fiction comprend Lahcen Zinoun (cinéaste, chorégraphe), Touria Majdouline (universitaire, écrivaine et poète), Mohamed Tarrous (universitaire, critique de cinéma), Bilal Marmid (journaliste, critique de cinéma), Bouchra Boulouiz (écrivaine) et Belaid El Akkaf (auteur-compositeur).