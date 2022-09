Maroc : Zapatero salue la position espagnole sur le Sahara

La position exprimée et réitérée à plusieurs reprises par le gouvernement espagnol sur la question du Sahara est courageuse et correcte, a affirmé, vendredi à Las Palmas, l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero.

"Je pense que la position du président du gouvernement Pedro Sánchez est courageuse et correcte. Et je le répète, seules les positions courageuses et difficiles sont valables en politique", a souligné M. Zapatero, dans des déclarations à la presse, en marge de la premiès Conférence internationale de la paix et la sécurité au Sahara.

Il a mis à cet effet l’accent sur l’importance du plan d'autonomie présenté par le Maroc, dans la mesure où il représente ‘’une voie intermédiaire''. M. Zapatero a rappelé que le gouvernement espagnol avait déjà exprimé en 2007 une position favorable à la proposition marocaine, soutenue également par plusieurs puissances internationales.

"La politique est une question de coexistence, il s'agit de parvenir à un accord. La coexistence est possible", a-t-il dit, notant que le plan marocain d’autonomie a été salué par les Nations unies comme étant sérieux et crédible. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une ère de conflits très graves dans l'ordre géopolitique", a-t-il conclu.