Nador : La Cour d’appel alourdit la peine de migrants soudanais

La Cour d’appel de Nador a condamné à trois ans de prison ferme chacun de 12 migrants soudanais, pour «outrage à des fonctionnaires publics pendant l’exercice de leur fonction, rébellion commise en réunion de plus de deux personnes et entrée illégale en territoire national». En première instance, le groupe a été condamné à onze mois chacun. Les concernés ont été arrêtés le 18 juin dernier, lors de violences survenues six jours avant le drame du 24 juin à la clôture de Melilla, a indiqué vendredi l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Nador.

L’ONG a considéré ce jugement «très dur et inattendu», surtout au vu du verdict en première instance. D’autres groupes de migrants comparaissent encore en appel, à la fin du mois de septembre et en octobre prochain, dans le cadre des violences survenues le 24 juin dernier.

De 11 mois de prison en première instance à 3 ans de prison en appel contre 12 soudanais arrêtés avant la tragédie du 24/6 à Nador.

L'appareil judiciaire est aussi mobilisé pour plus d'enfermement et de répression. pic.twitter.com/mNpa8FkOgg — AMDH Nador (@NadorAmdh) September 23, 2022

Ce jour-là, près de 2 000 migrants ont tenté de traverser la clôture de Melilla. A la suite de violences, 23 migrants sont morts et 77 autres ont été blessés, tandis que 140 membres des forces de l’ordre ont été blessés, selon le bilan officiel. L’AMDH estime que le nombre de morts parmi les ressortissants est de 27.