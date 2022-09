Lyon, 4e étape des Journées économiques Maroc-France

La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) a organisé, du 20 au 22 septembre à Lyon, la quatrième étape des Journées économiques Maroc-France, sur le thème de l’industrie de la santé et des biotechnologies.

Après Paris, Essaouira et Toulouse, cette édition, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce, et en partenariat avec l’ambassade du Maroc en France, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et bpifrance, a été officiellement ouverte, jeudi, par l’ambassadeur du Maroc à Paris Mohamed Benchaâboun, aux côtés, notamment, de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Jean-Pascal Darriet, président de la CFCIM.

La participation du diplomate marocain à cet événement a été l'occasion de rappeler la longue tradition de coopération entre le Maroc et la France dans le domaine de la santé, un secteur clé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mettant en avant son potentiel de co-développement, dans un contexte marqué par le positionnement stratégique du Maroc en tant que hub africain.

De son côté, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la première région industrielle de France et qui figure parmi les cinq plus grandes d’Europe, a relevé que la région a développé son modèle et son ADN de développement autour des enjeux de santé, faisant savoir que la région, qui sera le partenaire français de l’OMS, compte 1/5 des effectifs des industriels de la santé, avec à peu près 470 entreprises pour un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros.

Le Maroc est le principal partenaire de la région où la santé pèse près de 100 000 emplois avec 1 200 établissements et 156 sites industriels, a-t-il souligné, en notant que le royaume figure dans les priorités stratégiques et les priorités de relations internationales de la région.

Ce cycle de rencontres consiste ainsi à sillonner les différentes régions de France et du Maroc, en vue d’accompagner les entreprises dans leur développement à l’international et d’encourager les synergies entre opérateurs économiques.