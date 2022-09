France - Maroc : Lancement des deuxièmes Rencontres de la diplomatie culinaire à l’UNESCO

La deuxième édition des Rencontres de la diplomatie culinaire France-Maroc s'est ouverte, jeudi au siège de l’UNESCO à Paris. L'objectif est de mettre en valeur les liens historiques entre les deux pays, autour des valeurs du partage et de la paix.

Cet événement a accueilli, lors de sa précédente édition en 2021, plus de 1 500 visiteurs. Le lancement de la deuxième édition a été marqué par la présence de diplomates marocains et étrangers, dont l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, des consuls généraux du Maroc en France, ainsi que de responsables français, outre des membres de la communauté marocaine établie à Paris et sa région.

Différents intervenants, notamment les cofondateurs de l’association éponyme, Naima Sifer et Rachid Saïdi, le représentant permanent du Maroc auprès de l’Unesco, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Naima Moutchou, et la vice-présidente de la région île de France, Farida Adlani, ont souligné l’importance de la diplomatie culinaire et des messages qu’elle diffuse pour contribuer au rayonnement de la paix et des cultures.

La cuisine a toujours été une passerelle entre le passé et le futur, d’où le rôle essentiel que peuvent jouer les écoles de formation aussi bien au Maroc qu’en France pour perpétuer les traditions culinaires ancestrales des deux pays, tout en les mettant au goût du jour, ont-ils indiqué. Ils ont salué la tenue de ce genre de rencontres dans un lieu hautement symbolique comme l’UNESCO.

Deux jours durant, les visiteurs seront au rendez-vous notamment avec des shows culinaires, et des rencontres avec des chefs de renom des deux pays, des tables rondes, outre des rencontres artistiques.

Le programme comprend également une rencontre entre le chef cuisinier de l’UNESCO et les élèves du CFA Médéric, centre de formation dans le domaine de l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des rencontres entre invités, chefs, artisans, institutionnels, personnalités publiques et amateurs de la gastronomie et des échanges culturels.