Maroc Telecom considéré comme «leader» national des services Internet mobiles

Maroc Telecom occupe la position de leader des services de téléphonie mobile au Maroc, avec un débit moyen de téléchargement de 37,1 Mbps, contre 23 chez Inwi et 20,4 chez Orange. Selon Opensignal, plateforme spécialisée dans l’analyse et la mesure de l’expérience d’utilisation des réseaux mobiles, la vitesse de téléchargement de l’opérateur est de 9,7 Mbps, celle d’Inwi étant de 7,2 Mbps et celle d’Orange 6,6 Mbps.

Maroc Telecom est aussi en tête de l’expérience vidéo, avec une note de 54,8 (sur 100), devançant ainsi les deux autres opérateurs d’au moins 10 points. En termes d’expérience de jeu et d’applications audio, les utilisateurs marocains de smartphones sur le réseau mobile Inwi et Maroc Telecom ont rapporté la meilleure qualité disponible.

Maroc Telecom s’est classé également premier pour la cohérence, devant Orange, grâce à l’excellente et constante qualité parmi les opérateurs qui respectent les seuils de performance minimum recommandés pour la visualisation des vidéos HD, le suivi des conférences en ligne ainsi que la participation aux jeux.