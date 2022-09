Le Soudan du Sud révise sa reconnaissance de la «RASD»

Le Soudan du Sud multiplie les déclarations sur l’annonce de sa reconnaissance de la «RASD». Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de cette république africaine apporte de nouvelles précisions. «Le Soudan du Sud reconnaît uniquement les Etats qui sont membres des Nations unies», a indiqué le chef de la diplomatie sud-soudanaise, Mayiik Ayii Deng, dans une lettre officielle adressée ce vendredi 23 septembre à son homologue marocain, Nasser Bourita, et distribuée à New York.

Et d’ajouter que Juba, sous le leadership du président Salva Kiir Mayardit, «salue Sa Majesté le Roi Mohammed VI» et «réaffirme sa détermination à renforcer davantage les relations entre les deux pays de manière à réaliser les intérêts de nos pays et peuples amis». Hier, le même département a publié un autre communiqué dans lequel il assume pleinement sa reconnaissance de la «RASD». Ce rétropédalage n’est pas sans rappeler celui du Pérou, durant les dernières semaines.

Le mardi 20 septembre, le Soudan du Sud annonçait le rétablissement de ses relations avec la «RASD», lors d’une réunion à laquelle a assisté le vice-président de la république, Abdelbaki Akoun.