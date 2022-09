France : Deux étudiants-ingénieurs marocains de l’X médaillés d’or et d’argent

Ziad-Oumzil et Ahmed-Chahlaoui / DR.

A l’Ecole polytechnique de Paris, les étudiants marocains Ziad Oumzil et Ahmed Chahlaoui ont été consacrés, à l’issue des International Mathematics Competition for University Students 2022. Etudiants du cycle ingénieur polytechnicien, promotion X2021, ils ont reçu respectivement la médaille d’or et d’argent, alors qu’«ils viennent tout juste de terminer leur première année», a rapporté récemment Aujourd’hui Le Maroc.

La même source rappelle que l’Ecole polytechnique de Paris est «la première institution française positionnée à la fois dans la recherche de haut niveau, l’enseignement et l’innovation à la pointe de la science et de la technologie».

La stratégie de l’X s’oriente vers «le recrutement de talents du monde entier», d’où près d’un tiers de ses élèves sont issus de l’étranger. Les deux champions marocains ont ainsi représenté un établissement classé 15e sur 100 équipes.