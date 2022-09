Kénitra : Victime d’enlèvement, une fillette de 5 ans retrouvée en moins de 24h

La police de Kénitra a réussi, ce vendredi matin, à retrouver Fatima Zahra, la fillette de cinq ans qui a fait l’objet d’un signalement d’enlèvement hier soir, jeudi, dans un quartier de la ville. Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué que «la mobilisation globale de toutes les unités opérant à Kénitra, appuyée par une expertise technique, a permis de retrouver la victime dans un état de santé normal, à bord d’un bus de transport urbain au niveau de la place Bir Anzaran».

Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance ont considérablement permis de retracer les premiers moments de l’enlèvement et de la disparition de l’enfant. Grâce à une large diffusion des images sur les réseaux sociaux, elle a pu être reconnue par les passager du bus, qui ont immédiatement alerté la police. La DGSN a indiqué que les images étaient en cours d’analyse, afin d’identifier la personne qui a accompagné la petite fille jusqu’au bus pour lui acheter un billet, avant de quitter les lieux.

La même source a ajouté que les différents services de police s’emploient à collecter toutes les données techniques, les témoignages et les déclarations de la famille de la victime, afin d’arrêter le ou les mis en cause dans l’enlèvement. Quant à la mineure, elle a été prise en charge par la cellule d’assistance aux femmes et aux filles, qui l’a transférée à l’hôpital pour les examens médicaux nécessaires.