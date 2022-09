ONU : Des entretiens entre le Maroc et la Russie

En marge de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rencontré, jeudi 22 septembre à New York, son homologue russe, Sergueï Lavrov. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales, notamment la préparation de la huitième session ordinaire de la commission mixte intergouvernementale maroco-russe, de coopération économique, scientifique et technique, indique la diplomatie russe dans un communiqué.

Ce rendez-vous a déjà été abordé par l’ambassadeur du royaume à Moscou Lotfi Bouchaara lors de sa réunion, du 21 octobre 2021, avec Mikhail Bogdanov, envoyé spécial du président russe en charge du Moyen-Orient et des pays d'Afrique, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Hier soir à New York, Bourita et Lavrov ont réaffirmé leur engagement mutuel à «maintenir le dialogue politique sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun». Les deux chefs de la diplomatie avaient eu, en mars dernier, un entretien téléphonique, consacré à la guerre en Ukraine.

Dans les semaines à venir, le Conseil de sécurité examinera la question du Sahara occidental. D’habitude, la Russie opte pour l’abstention lors de l’adoption de nouvelles résolutions sur ce dossier. Cette année, le Maroc s’attend à une évolution de la position de Moscou, d’autant que le royaume n’avait pas participé aux opérations de votes de textes à l’Assemblée générale de l’ONU condamnant l’invasion de la Russie du territoire ukrainien.