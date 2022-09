Irak : Le Marocain Mohamed El Amrani remporte le prix Al-Rafidain First Book

Le Marocain Mohamed El Amrani a remporté le Prix Al-Rafidain First Book Awards 2022, dans la catégorie de la nouvelle, pour son recueil de nouvelles «La langue de Borges». Le premier prix du roman a été attribué, ex-æquo, à l'Irakienne Marwa Al-Jabr pour son ouvrage «Bagdad vous dit adieu» et l'Irakien Ali Al-Arar pour «Les femmes d'Al-Qaa». Le prix de la poésie est revenu à l'Irakien Abbas Hussein.

Le jury de la troisième édition du Al-Rafidain First Book (édition Bassam Hajjar), qui comprend trois catégories (nouvelle, roman, poésie), est composé du romancier égyptien Waheed Al-Taweelah, de la romancière et poétesse marocaine Aïcha El Basri, du poète et romancier libanais Abdo Wazen, du romancier irakien Abdelhadi Saâdoun, du chef du département de langue arabe et d'études islamiques à l'Université autonome de Madrid, Ignacio Gutiérrez de Terán, et du poète irakien Talib Abdelaziz.

Lancé en 2019 par la Fondation Al-Rafidain, ce Prix s'est distingué par sa vocation à cibler la catégorie des jeunes écrivains qui n'avaient pas encore publié de livre pour leur donner l'opportunité d'accéder au monde de la littérature en imprimant, publiant et distribuant leurs ouvrages dans les pays arabes, ainsi qu'en leur offrant une somme d'argent, avec comme tradition morale de donner à chaque édition le nom d'un écrivain arabe dont l'expérience littéraire a apporté un saut qualitatif à l'histoire de la littérature arabe.