Sahara : Le Guatemala va ouvrir un consulat à Dakhla

La marocanité du Sahara gagne du terrain sur la scène internationale. Après l’Afrique et l’Asie, la dynamique enclenchée en 2020 atteint l’Amérique centrale. Le Guatemala décide, en effet, d’ouvrir d’un consulat général à Dakhla, indique un communiqué conjoint publié au terme des entretiens, du jeudi 22 septembre à New York, entre Nasser Bourita et son homologue guatémaltèque, Mario Adolfo Búcaro Flores.

«Le Guatemala a réitéré sa position claire sur le différend régional concernant le Sahara marocain, considérant que l'autonomie sous souveraineté marocaine est la solution à ce différend et annonce la décision d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla pour tirer profit de son potentiel économique et de son ouverture sur le reste du continent africain.»

«Pour nous, les concepts de souveraineté, de paix et d'intégrité territoriale sont très importants. Nous soutenons la position du Maroc sur cette question et nous continuerons à soutenir le Maroc pour toujours», a affirmé le chef de la diplomatie du Guatemala, dans une déclaration à la presse. Une position que Mario Adolfo Búcaro Flores avait affirmée, le 9 août, dans une interview accordée à la MAP.

Pour rappel, le président guatémaltèque, Alejandro Giammattei, a annoncé en juin que «le Royaume du Maroc a proposé d'installer une usine d'engrais dans son pays. «L’unité sera destinée à approvisionner l'Amérique latine et nous en profiterons car ils nous donneront des produits à un coût beaucoup plus bas, parce que nous n'avons pas à payer le transport ou les conteneurs. Ce sera beaucoup moins cher avec une production locale», s’est-il félicité lors d'une réunion du conseil national de développement urbain et rural.