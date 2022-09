Sahara : Akhannouch réitère la position du Maroc avec Guterres

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a reçu, jeudi à New York, une délégation marocaine conduite par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Les entretiens entre les deux parties ont porté essentiellement sur la question du Sahara.

A cette occasion, le chef de l’exécutif a réitéré «l’engagement du Maroc à appuyer les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel, visant la relance du processus politique conformément à la résolution 2602, et dans le respect de la position constante du Royaume sur la question nationale», rapporte la MAP.

Akhannouch a indiqué, hier dans une déclaration lue au nom du Maroc devant la 77e session de l'Assemblée générale de l’ONU, que le royaume défend «un règlement politique définitif au conflit régional artificiel autour du Sahara marocain, basée sur l’initiative marocaine d’autonomie, seule et unique solution à ce différend, et ce dans le cadre de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume».

Pour sa part, Antonio Guterres «a remercié le Royaume pour sa coopération avec son Envoyé Personnel pour le Sahara marocain et la MINURSO», souligne la MAP. Le Portugais «a fait part aussi de sa gratitude au Royaume pour la contribution inestimable des Forces Armées Royales aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il a également félicité le Maroc pour son rôle constructif dans le dossier libyen, ainsi que ses initiatives pour le dialogue interreligieux et interculturel», ajoute la même source.

Il est prévu que le secrétaire général de l’ONU publie, dans les jours à venir, un nouveau rapport sur le Sahara occidental. Une publication qui sera suivie par la programmation de sessions au Conseil de sécurité destinées à l’examen de ce dossier, dans la perspective de l’adoption, vers la fin octobre, d'une nouvelle résolution devant proroger le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire.