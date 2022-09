ONU : Des entretiens entre le Maroc et Cuba

En marge de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Nasser Bourita s’est réuni, hier soir, avec son homologue cubain, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, indique le ministère marocain des Affaires étrangères sur Twitter.

Ont assisté aux entretiens, le représentant permanent du royaume auprès des Nations unies, Omar Hilale, l’ambassadeur directeur général au ministère des Affaires étrangères, Fouad Yazourh et de l’ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Methqal.

Le chef de la diplomatie de Cuba a rencontré, mardi 20 septembre à New York, un représentant du Polisario. «J'ai eu un entretien cordial avec le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique, Mohamed Salem Ould Salek. Nous avons souligné les liens historiques de coopération et de solidarité entre les peuples et les gouvernements. Nous avons échangé sur des sujets de l'agenda international», écrit Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla sur twitter.

Cuba reconnait la «RASD». Rabat a rétabli ses relations diplomatiques avec La Havane en avril 2017.