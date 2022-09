Le Qatar et le Maroc signent la déclaration sur l’échange d’informations relatives au Mondial

Le Maroc et le Qatar ont signé une déclaration conjointe sur l’échange d’informations relatives à la Coupe du monde, que Doha accueillera du 20 novembre au 18 décembre 2022. Selon l’agence de presse du Qatar, la déclaration a été signée côté qatari par Ibrahim Khalil Al-Mohannadi, chef de l’unité des affaires juridiques et de liaison au sein du comité des opérations de sécurité et de sûreté de la Coupe du monde 2022. Du côté marocain, elle a été signée par Mohamed Steri, ambassadeur du Maroc au Qatar.