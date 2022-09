Maroc - Espagne : Les frontières économiques terrestres réouvertes d’ici janvier 2023

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, a déclaré mercredi qu’avec le Maroc, il a été convenu, dans le cadre de la réactivation de la coopération bilatérale, d’œuvrer pour assurer le démarrage d’un transit ordonné et progressif des marchandises par les postes douaniers terrestres en janvier prochain.

A l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita à New York, en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le chef de la diplomatie espagnole a par ailleurs indiqué que les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté de 30% en un an seulement. Avec une valeur totale de 6 milliards d’euros, ces échanges confortent l’Espagne dans sa position de premier partenaire commercial du pays.

Albares a par ailleurs annoncé que le gouvernement espagnol allait approuver un fonds de 20 millions d’euros pour la promotion du développement. Il s’agit du premier projet depuis 20 ans au Maroc, visant à octroyer des petits prêts pour favoriser l’intégration des jeunes et des femmes dans le système de production. Il a indiqué que la coopération entre les deux pays se concentrera également sur l’assistance technique dans les secteurs des chemins de fer et de l’eau, dans le but d’établir des systèmes intégrés.