Royaume-Uni : Les notaires de Rabat rencontrent les MRE de Londres

Le Conseil régional des notaires de Rabat se déplacera à Londres, le 2 octobre prochain, pour un rencontre d’échanges et de consultations juridiques dédiée aux Marocains résidant dans la capitale britannique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives royales, émises lors du discours à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, a indiqué un communiqué.

La rencontre est organisée en collaboration avec MIB Radio London et ETA – English and Travel Agency, pour la promotion du rôle du notaire et «apporter des conseils aux citoyens, notamment aux Marocains du monde, en matière de droit de la famille, de patrimoine et de sécurité immobilière». Au cours de ce déplacement, une visite de courtoisie est prévue auprès du maire de Westminster d’origine marocaine, Hamza Taouzzale.

L’initiative «fait suite aux rencontres d’échange organisées dans les années précédentes par le Conseil régional des notaires de Rabat au profit des marocains résidant à Paris, Bruxelles et Helsinki», rappelle la même source.