Maroc : L'Institut Pasteur se dote d'un centre de référence pour la surveillance génomique

La cérémonie de mise en place du centre de référence et hub régional pour la surveillance génomique au niveau de l'Afrique du Nord, a eu lieu mercredi à l'Institut pasteur de Casablanca. Initié dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut Pasteur Maroc relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale et le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africa) relevant de l'Union africaine, ce centre vise à renforcer les capacités et à améliorer les compétences de l'Afrique en matière de séquençage et de surveillance génomique des virus et des microbes susceptibles de causer des maladies endémiques.

Dans ce sens, l'Institut Pasteur Maroc est appelé à agir comme un centre de référence nord-africain en matière de surveillance génomique, en assurant plusieurs missions, dont l'aide aux pays d’Afrique du Nord en matière de surveillance génomique des agents pathogènes, le soutien des pays d’Afrique du Nord en matière de formation des professionnels de santé et de partage des meilleures pratiques du séquençage génomique.

Dans une déclaration à la MAP, Abderrahmane El Maaroufi, directeur de l'Institut Pasteur Maroc, a souligné que le choix du Maroc en la qualité de l'Institut, comme centre de référence au niveau de l'Afrique du Nord, est le fruit des orientations royales pour encourager la coopération Sud-Sud, entre les différents pays africains. C'est aussi une reconnaissance de l'expérience du Maroc et de la compétence des cadres marocains dans le domaine de la surveillance génomique des virus et microbes.

Il a également fait savoir que ce centre de référence travaillera en collaboration avec le CDC en vue d'assurer une surveillance continue des types de virus et de microbes qui se propagent en Afrique du Nord et qui peuvent être dangereux en termes d'émergence ou d'apparition de nouveaux virus au niveau de cette région et du continent en général.

M. El Maaroufi a, par ailleurs, expliqué que la surveillance génomique est une nouvelle approche de surveillance épidémiologique qui repose sur des analyses du génome du virus afin de bien comprendre son origine et son développement, notant que les informations obtenues à partir de ce génome nous permettent de connaître l'origine du virus (animal ou humain).