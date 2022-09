Maroc : La filière des olives sera renforcée par la stratégie Génération Green

Filière phare et structurelle du système de production agricole, l’olive représente une superficie de 1,2 millions d’hectares, occupant 65% de la sole arboricole nationale. Son développement se poursuivra dans le cadre de la stratégie Génération Green, avec un objectif de production de 3,5 millions de tonnes à l’horizon 2030, a annoncé un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Ce mercredi à Rabat, une réunion s’est tenue entre le ministre et les composantes de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive à ce sujet.

La rencontre a porté sur «la situation du secteur oléicole et son développement futur dans le cadre de la stratégie Génération Green», sur «les réalisations et l’évolution du secteur dans le cadre du Plan Maroc Vert», ainsi que «les perspectives de développement dans le cadre du contrat-programme à l’horizon 2030».

Les professionnels ont également soulevé les différentes contraintes au développement du secteur. Il s’agit notamment de «l’importance de programmation de la date de récolte des olives pour contrer la hausse des prix par les spéculateurs, la concurrence déloyale des intermédiaires, du vrac et de l’informel, les difficultés liées au manque d’eau ou encore la compétitivité des produits sur les marchés d’exportation».

Les axes de développement de la filière sont structurés autour des fondements de la stratégie Génération Green, dont la pérennisation du développement agricole, la consolidation de la filière (augmenter la superficie, améliorer la production et développer les exportations), l’amélioration des circuits de distribution et de commercialisation, ainsi que l’augmentation du nombre d’unités de valorisation et promouvoir les systèmes d’irrigation économes en eau

Le ministère rappelle que la production nationale d’olive pour la campagne 2021-2022 est estimée à 1,96 millions de tonnes, en hausse de 21% par rapport à la campagne précédente. «La superficie oléicole a connu un accroissement de 61% entre 2007-2008 et 2021-2022 et la production moyenne des olives a connu un accroissement de 209% entre 2003-2007 et 2017-2022», ajoute la même source, soulignant une contribution importante à l’équilibre de la balance commerciale, grâce à «une entrée en devises équivalente à 2 milliards de DH par an, avec des exportations en moyenne de 91 300 tonnes par an d’olives de table, 15 000 t/an d’huile d’olive et 13 700 t/an d’huile de grignons d’olives».