Italie : Le Maroc sur le podium de la Fashion Week de Milan

L'Oriental Fashion Show (OFS), plateforme internationale dédiée à la haute couture et à la mode orientale, fondée par la marocaine Hind Joudar, a présenté, mardi au Palazzo Turati, ses collections printemps-été 2023, à l'ouverture de la semaine de la mode de Milan.

L'Oriental Fashion Show a introduit dans le panorama de la mode italienne deux maisons marocaines, qui ont présenté trois nouvelles collections inspirées par le patrimoine culturel marocain et oriental, indique l'OFS dans un communiqué.

Il s’agit de la Maison Calamain, spécialisée dans la broderie fine, réalisée à la main par des artisans experts, qui, grâce à leur savoir-faire, collaborent avec les plus grandes marques de haute couture occidentales, fait savoir la plate-forme de haute couture, notant que la marque a lancé sa première ligne de prêt-à-porter en 2020, mobilisant plus de 20 artisans qui préservent, dans leurs créations, toute la richesse du patrimoine marocain.

En outre, Le monde de NüN, une maison de couture d'inspiration mauresque, née de l'esprit créatif de la de la designer marocaine Nadia Ksiyer a apporté sur le podium milanais une collection qui reflète l'authenticité et la simplicité du travail textile de Tanger.

La marque a été présentée pour la première fois au grand public lors de la Maroc Fashion Week de Marrakech en juin 2022. Après un grand succès, la styliste a décidé de présenter ses créations pour la première fois en Italie, souligne le communiqué.

L'association Route de la Soie et d’Al Andalus, fondée par Hind Joudar en 2004, organise depuis 18 ans l'Oriental Fashion Show, le premier événement de mode dédié aux créations artistiques orientales.

La vocation de l'OFS a un double objectif, à savoir la découverte et la promotion, au-delà de leurs frontières, des créateurs d'inspirations orientales et la mise en valeur de la richesse et de l'unicité du patrimoine vestimentaire et culturel de l’Orient.