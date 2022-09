Drame de Melilla : Le Maroc interdit des eurodéputés d’entrer à Nador

Les autorités marocaines ont empêché l'accès à Nador, mardi 20 septembre, à une délégation composée d’eurodéputés d’extrême gauche en vue d'y mener une enquête sur le drame de Melilla du 24 juin, indique sur Twitter le parlementaire européen, Miguel Urbán Crespo. «C'est un exemple clair de la volonté de cacher les meurtres du 24 juin. Nous exigeons que le Parlement européen et le gouvernement espagnol dénoncent ce qui s'est passé», a-t-il réclamé.

«Ils n'ont même pas regardé nos passeports. Ils nous attendaient et, en nous voyant arriver, ils ont commencé à nous filmer et nous ont bloqué le chemin sans aucune explication. Et pourtant nous avions prévenu la délégation de l'UE à Rabat, nous avions sollicité de l'aide pour les autorisations, et nous avons écrit au gouvernement marocain pour l’informer de l’arrivée de la délégation» parlementaire, a dénoncé Miguel Urbán dans des déclarations à un média ibérique.

L’enquête des eurodéputés a commencé, lundi, par un déplacement à Melilla où ils ont eu des entretiens ave des ONG des droits de l’Homme et visité le centre de rétention des migrants.