Après une rupture, le Soudan du sud renoue avec la «RASD»

Après une rupture de quatre années, la république du Soudan du sud et la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)» rétablissent leurs relations, annonce l’agence de presse du Polisario. L’acte de la reprise a été scellé, ce mardi 20 septembre à New York en marge des travaux de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, lors d’une réunion entre les deux parties, marquée par la présence du vice-président de la république du Soudan du sud, Abdelbaki Akoun.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait effectué, en février 2017, une visite officielle de deux jours dans la république du Soudan du sud et eu des entretiens avec le président Salva Kiir. La Déclaration conjointe avait alors précisé que «la question du Sahara est différente dans sa genèse et sa nature juridique et politique de celles du Soudan du Sud, Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit reconnait les efforts des Nations Unies en vue d'aboutir à une solution politique au conflit régional sur le Sahara. Le Président salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc», dans le règlement de ce conflit.

Au cours de ce déplacement royal, Rabat et Juba avaient notamment signé un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine des mines. Une année après la visite du souverain, la république du Soudan du sud annonçait, en septembre 2018, avoir retiré sa reconnaissance de la «RASD».