Agadir abrite la troisième édition du Championnat d'Afrique de triathlon

La ville d'Agadir accueillera du 23 au 25 septembre la 3è édition du championnat d'Afrique de triathlon. Organisée par la Fédération royale marocaine de triathlon sous l’égide de la Fédération internationale de triathlon, cette compétition connaitra la participation d'athlètes représentant plusieurs pays dont le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Zimbabwe, la Tunisie, l'Île Maurice et le Kenya.

Lors de cet évènement, le Maroc alignera une trentaine de triathlètes des catégories élites (U23, U19, U17, U15, U13 et para-triathlètes). Cette édition compte par ailleurs une course relais mixte et une course groupe d'âge international.