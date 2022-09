Un Marocain devance le champion de France de semi-marathon

Le coureur marocain Abdelilah El-Maimouni, licencié à Varennes-Vauzelles Running, a dominé, dimanche, le semi-marathon de Saint-Omer (Pas-de-Calais), en France. Possédant depuis 2019 un record en 1h04'02'', l’athlète âgé de 30 ans a même réussi à l'améliorer en bouclant l'épreuve en 1h03'30'', rapporte la presse française.

Abdelilah El-Maimouni a surclassé le Français Florian Carvalho, coureur de Fontainebleau détenant plusieurs JO à son palmarès. «D’entrée, El Maimouni secouait le peloton parti à une allure rapide (2’54 au premier km). Après 10 minutes de course, le peloton commençait à s’écrémer, d’autant que Carvalho lui filait un coup de main. Les deux hommes allaient réussir l’élimination par l’arrière, passant en 24’28 au 8e km», détaille La Voix du Nord.

Cependant, dans les quinze dernières minutes, Carvalho et El Maimouni s’isolent et le Français tente de s’envoler mais son rival marocain revient, s’installe à ses côtés puis le flingue dans les cinq dernières minutes.

El Maimouni a devancé Florian Carvalho, qui a terminé la course en 1h03'49'' et a été sacré champion de France, puisque Abdelilah El-Maimouni court sous la nationalité marocaine, ce qui ne lui permet pas d'obtenir un titre national, conformément au règlement, explique Le Journal du Centre.

La troisième et quatrième places sont revenues à Romain Mainguy (Carquefou), champion de France espoirs et Alexis Godefroy (Blagnac) alors que Hicham Briki, l’autre marocain de cette course, a terminé à la cinquième place.