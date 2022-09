Belgique : Une journée d’action européenne sous le signe de la lutte contre l’islamophobie

Plus de 41 organisations de la société civile participent, mercredi 21 septembre, à la Journée européenne d’action contre l’islamophobie, pour sensibiliser sur la nécessité d’agir. «Au cours des dernières décennies, l’islamophobie a touché tous les niveaux de nos sociétés européennes, que ce soit à travers des crimes de haine ou des discours politiques et médiatiques», rappelle un communiqué du Collectif européen contre l’islamophobie (CCIE).

L’Asbl souligne notamment que «le meurtre de Marwa El-Sherbini en Allemagne et le massacre en Norvège d’Anders Breivik à Utoya ne sont que quelques exemples qui indiquent la sévérité croissante du racisme antimusulman». Aussi, les agences de renseignement à travers l’Europe «ont déjoué de nombreuses attaques terroristes visant des organisations musulmanes et des lieux de culte». C’est dans ce contexte que 41 organisations se sont mobilisées pour interpeller la Commission européenne et «exprimer leur inquiétude face à la non-désignation du coordinateur sur la haine antimusulmane».

C’est ainsi que cette journée d’action se tiendra sous forme d’une conférence en ligne, où des analyses sur la situation actuelle de l’islamophobie en Europe seront exposées. Dans ce même contexte, les associations expriment «leur incompréhension face au refus de la Commission d’adopter les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) visant à prévenir la haine antimusulmane, précisément à un moment où la violence antimusulmane, les discours de haine et la discrimination émergent de plus en plus».

Pour le CCIE, il est «crucial que des mesures efficaces soient prises contre ce phénomène mondial, au milieu duquel l’Europe assiste à une montée inquiétante de l’extrême droite qui se manifeste non seulement par des résultats de sondages nationaux de plus en plus élevés, mais aussi par la résurgence de groupes armés et violents à travers le continent».