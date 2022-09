Alten Maroc inaugure son nouveau site à Tétouan Shore

Alten Delivery Center Maroc, filiale du Groupe Alten, leader de l’ingénierie et du conseil en technologies (ICT), vient de renforcer son positionnement au Royaume, avec l'inauguration, lundi à Tétouan Shore, de son nouveau site de production. L’extension d’Alten Maroc vers le Nord du Royaume représente l’étape subséquente dans la stratégie de croissance du groupe.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le directeur des Offshore Delivery Centers, Maroc, Roumanie, Inde et Pologne, Didier Marchet, en présence notamment du directeur du Centre régional d’investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), Jalal Benhayoun, du président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région, Abdellatif Afilal, et de représentants des autorités locales, de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et de l'Université Abdelmalek Essaâdi, ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui ont débuté leurs activités dans les nouveaux locaux.

Intervenant à cette occasion, Didier Marchet a souligné que le groupe renforce sa présence au Maroc et sa position de leader sur le marché, ce qui prouve une nouvelle fois sa volonté d’atteindre de nouveaux marchés et de créer de nouvelles opportunités d’emploi à forte valeur ajoutée pour les jeunes diplômés. Et de préciser qu'Alten Delivery Center Maroc est aujourd'hui la seule entité offshore au Royaume qui couvre les cinq industries tertiaires du groupe, à savoir l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile, l'assurance et le secteur bancaire et financier.

Installé au Maroc en 2008 avec l’inauguration de son premier site de production à Fès, Alten Delivery Center Maroc est aujourd’hui présent à Rabat, Casablanca et Tétouan et emploie plus de 1 000 collaborateurs.