Championnats d'Afrique 2022 : 9 médailles dont 2 en or pour le Maroc

Le métal précieux a été enlevé par Khadija El Mardi (plus 81 kg), vice-championne du monde et Hamza El Barbari (moins 71 kg). / DR

La sélection marocaine de boxe a remporté 9 médailles (2 or, 5 argent et 2 bronze), lors des championnats d’Afrique organisés du 09 au 18 septembre dans la capitale mozambicaine, Maputo. Le métal précieux a été enlevé par Hamza El Barbari (moins 71 kg) et la vice-championne du monde, Khadija El Mardi (plus 81 kg).

Les cinq médailles d’argent ont été décrochées par Chaimae Ghadi (60 kg), Rababe Chedar (50 kg), Said Mourtaji (51 kg), Idriss Reroumi (75 kg) et Mohamed Sghir (80 kg). Les deux autres médailles de bronze ont été remportées par Widad Bertal (57 kg) et Abdelhak Nadir (63.5 kg).

Ces joutes ont connu la participation de 24 pays, dont l’Egypte, le Soudan, la Somalie, le Mozambique, le Sénégal, la Gambie, la RD Congo, la Guinée, l’Afrique du Sud, le Mali, l’Ouganda, le Kenya, le Burundi, la Zambie, la République centrafricaine, le Cap Vert et la Sierra Leone.