Aziz Akhannouch préside la délégation du Maroc à la 77e Assemblée générale de l'ONU

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, le Chef du gouvernement préside la délégation du Maroc à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. Aziz Akhannouch est accompagné à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Placée sous le thème «Un tournant décisif : les solutions transformatrices à des défis interconnectés», la 77e Assemblée générale de l’ONU, qui se tient du 13 au 27 septembre courant, sera marquée ce mardi par le coup d’envoi du débat de haut niveau qui verra la participation de Chefs d’Etat et de gouvernement et de plusieurs autres responsables. Une myriade de questions figurent au menu de cette session, notamment les crises alimentaire et énergétique, outre l’urgence climatique et les efforts d’impulser une nouvelle dynamique à la réalisation des Objectifs du développement durable d’ici 2030.

En marge de la présente session de l’Assemblée générale, se tient un Sommet de haut niveau sur la transformation de l’éducation à l’initiative du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, lequel sera couronné par une réunion des dirigeants ce lundi pour discuter des solutions et moyens susceptibles de transformer les systèmes éducatifs et partant préserver l’avenir de milliers d’enfants dans le monde.