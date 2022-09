Coupe de la CAF: L'AS FAR qualifiée au deuxième tour préliminaire aux dépens de Remo Stars (1-0)

L'AS FAR s'est qualifiée au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en s'imposant par 1-0 face aux Nigérians de Remo Stars, en match retour du premier tour préliminaire disputé dimanche à Ikenne au Nigeria. L'unique but des FAR a été marqué par l'Ivoirien Guédé Gnadou à la 56e minute du jeu.

Dimanche dernier, l'AS FAR avait fait match nul (1-1) à domicile face aux Nigérians.

Le Maroc sera représenté par la Renaissance de Berkane et l’AS FAR. Au deuxième tour préliminaire, le premier affrontera, le 7 octobre, le club nigérian Kwara United Football, alors que le deuxième croisera le fer avec le Zambien ZESCO United.