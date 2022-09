Israël approuve la création du Forum Neguev, avec des pays arabes

Israël a accueilli, fin mars, la conférence de Neguev, avec la participation du Maroc. Six mois après cette première réunion, le gouvernement dirigé par Yaïr Lapid a approuvé, ce dimanche 18 septembre, la création du Forum de Neguev, rapporte The Jerusalem Post.

«La décision du cabinet officialise et finance les groupes de travail du Forum de Néguev, que nous avons créé l'année dernière avec les Etats-Unis, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et l'Egypte», a indiqué le chef de l’exécutif dans des déclarations à la presse.

Le Forum de Néguev sera composé de «six groupes de travail multilatéraux dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l'eau, de l'énergie, du tourisme, de la santé, de l'éducation et la tolérance, et la sécurité régionale», a précisé pour sa part le bureau du Premier ministre.

«Ces groupes de travail créeront des liens économiques et sécuritaires dont nous n'aurions même pas pu rêver, il y a encore quelques années. Nous travaillons avec des entrepreneurs de la technologie alimentaire, de l'eau, de l'énergie, du tourisme et du climat, en augmentant les échanges entre nos pays, et nous tenons un dialogue qui renforce la sécurité d'Israël», a souligné Yaïr Lapid.

Pour rappel, le sommet de Neguev avait réuni les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, des Emirats arabes unis, de l’Egypte, du Bahreïn, d’Israël et du Maroc.