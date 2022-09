Covid-19 au Maroc : 17 nouvelles infections et aucun décès ce dimanche

Jusqu’à 15h ce dimanche, 17 cas du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc, sur 4 021 tests réalisés, portant à 1 264 779 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 901 057 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, 23 395 292 personnes ont reçu la deuxième, 6 789 250 personnes ont reçu la troisième et 46 340 ont reçu la quatrième dose.

Le Maroc a enregistré 16 nouvelles guérisons, portant à 1 248 333 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,7%.

Aucun décès n’a été déploré entre samedi et dimanche. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc depuis le début de la pandémie atteint 16 277, alors que le taux de létalité se situe à 1,3%.

Le Maroc compte désormais 169 cas actifs sous traitement. 6 patients restent dans un état critique, avec 3 nouvelles admissions lors des dernières 24h, alors que le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 est à 0,11%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Marrakech-Safi a recensé 6 nouveaux cas (4 à Marrakech et 2 à Safi) contre 5 infections confirmées à Rabat-Salé-Kénitra (2 à Rabat, 2 à Salé et 1 à Kénitra) et 2 à Fès-Meknès (1 à Fès et 1 à Meknès).

Il s’agit également 1 cas à Casablanca (Casablanca-Settat), 1 à Tanger-Assilah (Tanger-Tétouan-Al Hoceima), 1 à Oujda-Angad (l’Oriental) et 1 à Taroudant (Souss-Massa).