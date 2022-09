Le Maroc représenté par 7 coureurs aux Mondiaux d'Australie de cyclisme sur route

Le Maroc est représenté par sept coureurs aux Championnats du monde de cyclisme sur route, prévus du 18 au 25 septembre à Wollongong (sud de Sydney). L'équipe nationale, qui s'est envolée samedi pour l’Australie, prend part aux épreuves de course sur route prévues du 23 au 25 septembre, dans les catégories élite, U23 et juniors chez les hommes et juniors dames.

Ainsi, les couleurs nationales seront défendues chez l’élite par Achraf Ed-Doghmy, sociétaire du Kawkab de Marrakech, qui a déjà fait bonne figure lors de l’édition 2021 en Belgique et double médaillé des championnats d’Afrique de cyclisme sur piste dernièrement à Abuja.

Chez les U23, le Maroc est représenté par Nasr-Eddine Maatougui, du Tihad Casablanca, et Anouar Rahmou et Youssef Bdadou, d’Atlas Azrou. De leur côté, les sociétaires d’Abtal Safi, Mohammed Najib Sanbouli et Achraf El Kurymy, respectivement champion et vice-champion du Maroc seront engagés chez les juniors, alors que Raja Chakir (Jeunesse Souk Sebt Ouled Nema), championne d’Afrique et du monde arabe va concourir chez les juniors filles.

L’équipe nationale, encadrée par Abdelati Saadoune, a effectué un stage de préparation de trois semaines à Beni Mellal, en prévision de ces Mondiaux.

En marge de ces joutes, l’Union cycliste internationale (UCI) tiendra son 191ème congrès, qui verra la participation du président de la Fédération royale marocaine de cyclisme, Mohamed Belmahi, qui est membre du bureau directeur et président de la commission para-cyclisme.

Le Maroc a assuré sa participation aux Championnats du monde de cyclisme sur route, grâce à son classement mondial de l’année 2022, arrêté, mi-août, par l’UCI. Le Royaume a pris la 43e place sur 201 pays au classement UCI, sachant que la participation aux Mondiaux est réservée aux cinquante premiers.