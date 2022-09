Benkirane rappelle à la monarchie le rôle du PJD lors du «Printemps arabe»

Une fois de plus, Abdelilah Benkirane a saisi une réunion de son parti pour adresser des messages à la monarchie. Son intervention, du samedi 17 septembre, au congrès de la jeunesse du PJD ne s’est écartée de la ligne que le secrétaire général suit depuis des années.

Après avoir rappelé le rôle qu’a joué sa formation dans la stabilisation du régime, lors de la vague du Printemps arabe de 2011, il a précisé que «le PJD ne veut pas organiser un coup d’Etat et nous ne voulons pas mener une révolution, ce n’est pas parce que ne le pouvons …». Benkirane a opère un arrêt de quelques secondes pour enchainer : «Nous ne le pouvons pas… nous ne le pouvons pas et nous ne le voulons pas. Qu’est ce qu’une révolution ? s'il y a un groupe de fous qui appellent au changement du régime de Mohammed VI (...) nous allons les combattre».

Le secrétaire général a rappelé que les Libyens et les Tunisiens qui vivaient sous Kadhafi et Ben Ali, «souhaitent maintenant leurs retours aux pouvoirs dans les deux pays». «Grâce à Dieu, nous n’avons ni Kadhafi ni Ben Ali, nous avons un homme que nous connaissons parfaitement ses origines, un descendant du Prophète. Et si nous avons des observations et nous en avons, nos rois, nous les aimons mais ils sont des humains, il se peut qu’ils se trompent. Ils ne sont pas infaillibles», a-t-il conclu.