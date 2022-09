Golf : La Marocaine Inès Laklalech remporte l’Open de France

La golfeuse marocaine Inès Laklalech s’est imposée, ce samedi lors de la 32e édition de l’Open de France, qui s’est disputée cette année à Deauville. Elle devient la première joueuse marocaine et arabe à remporter le Lacoste Ladies Open de France.

«Après dix-huit trous, il a fallu un playoff afin de départager les deux joueuses qui affichaient toutes les deux un score de -14. Laklalech a réalisé un bogey (5) sur le trou numéro 18 (par 4), mais auparavant MacLaren, 28 ans, avait raté le virage et s’était embourbée dans les hautes herbes où l’Anglaise a éprouvé des difficultés à en sortir», détaille Ouest-France.

Elle a concédé un double bogey (6) laissant la victoire à la joueuse marocaine, âgée de 24 ans. «Ça va me booster pour la confiance pour le reste de la saison et les années à venir», confiait Inès Laklalech qui effectue sa première saison sur le Let (Ladies European Tour).

A noter que la golfeuse marocaine Maha Hadioui a terminé à la 20e place, après avoir délivré une belle prestation lors des deux premières journées.