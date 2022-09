Maroc : Le Dialogue national de l'urbanisme et de l'habitat lancé

Le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville a lancé, vendredi, Dialogue national de l'urbanisme et de l’habitat, lors d'une cérémonie. Intervenant à cette occasion, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri a relevé que ce dialogue vise le renforcement de la coordination dans l'élaboration des politiques publiques et s'inscrit en droite ligne avec les recommandations du Nouveau modèle de développement, qui prône la convergence et l'adoption d'une nouvelle doctrine de l'urbanisme et de l'habitat.

La ministre a rappelé le contexte national caractérisé par une dynamique urbanistique accélérée et une demande croissante de l'habitat et des infrastructures, évoquant plusieurs questions à traiter lors de ce dialogue, ayant trait notamment à l'aménagement des espaces de vie communs et de l’habitat souhaité aux générations futures, à la façon de remédier aux disparités entre les territoires urbain et rural et aussi à l’aménagement du territoire, catalyseur d’investissement. Fatima Ezzahra El Mansouri a ajouté que ce dialogue national a pour but de sortir avec des propositions et recommandations concrètes en vue de l'élaboration d’une nouvelle politique publique dans le domaine de l'urbanisme et de l’habitat.

L’espoir est porté sur ces rencontres régionales pour qu'elles puissent impulser une nouvelle dynamique au chantier de mise en œuvre de la régionalisation avancée, soutenir la décentralisation administrative et soulever les défis du nouveau modèle de développement, a-t-elle assuré.

Le Dialogue national de l'urbanisme et de l’habitat sera prolongé au niveau des 12 régions du Royaume à partir du 21 septembre et portera sur quatre points essentiels qui seront débattus lors d’ateliers thématiques, animés par des experts de renommée. Il s'agit de la planification et à la gouvernance, l’offre en logement, la stratégie de développement intégrée du monde rural ainsi que les grands défis en lien avec le cadre bâti.