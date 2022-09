CAN de beach-soccer 2022: Le Maroc dans le groupe A

La sélection marocaine de beach-soccer a été logée dans le groupe A du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la discipline (Mozambique 2022), à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Maputo. Le Maroc, médaillé de bronze de la dernière édition, évoluera ainsi dans le groupe A, aux côtés du Mozambique, du Malawi, qui va prendre part à sa première CAN de beach-soccer et du Nigeria, médaillé de bronze en 2015 et finaliste en 2016 et 2018.

La poule B se compose, quant à elle, du Sénégal (tenant du titre), de l’Ouganda, du Madagascar, vainqueur du tournoi en 2015 et de l’Egypte, médaillée de bronze en 2016 et 2018. La CAN-2022 de beach-soccer se tiendra du 21 au 28 octobre prochain au Mozambique.